Il match tra Pisa e Milan si conclude senza gol, a causa di molte imprecisioni dei rossoneri. La partita si gioca alle 20:45 allo stadio Romeo Anconetani di Pisa, un campo difficile per il Milan che fatica a trovare il ritmo giusto. I rossoneri commettono errori in fase di costruzione, lasciando spazio alla squadra di casa di pressare alta. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

Il Milan prova a segnare: dalla destra Athekame mette in mezzo un cross per radio, con il francese che però manda il tiro fuori Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri! PISA (3-4-2-1): Nicolas; Božhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Akinsanmiro, Højholt, Piccinini, Léris, Iling-Junior, Lorran, Stengs, Meister, Durosinmi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan di Serie A 0-0: tanti errori dei rossoneri | LIVE News

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si disputa Torino-Milan, partita valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026.

Alle ore 20:45 si svolge Cagliari-Milan, partita valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, allo stadio 'Unipol Domus'.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Inter-Milan 0-1: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Pronostico Pisa-Milan quote analisi 25ª giornata Serie A; Pisa-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pisa-Milan in Serie A stasera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pisa-Milan, info biglietti.

Pisa-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie ALa diretta live di Pisa-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Pisa-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AI rossoneri di Massimiliano Allegri fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark nell'anticipo della 25ª giornata. Sfida da testa-coda alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Serie A, in campo Pisa-Milan: toscani a caccia di punti salvezza, rossoneri per la vetta Il turno prevede, tra le altre, le sfide: Lazio-Atalanta e Inter-Juventus domani, Napoli-Roma domenica. Si chiude con Cagliari-Lecce lunedì alle 20.45. Segui la diretta testual - facebook.com facebook

#Pisa- #Milan, le formazioni ufficiali x.com