Durante la partita tra Pisa e Milan, Allegri si è sfogato con i suoi giocatori. Ha rimproverato Loftus-Cheek perché camminava in campo, e subito dopo ha criticato Fofana, dicendogli di svegliarsi perché aveva toccato una palla senza impegno. Il tecnico toscano ha mostrato chiaramente di essere insoddisfatto delle prestazioni dei suoi. Con un tono deciso, ha chiesto più attenzione e determinazione ai suoi uomini, cercando di scuoterli durante il match.

Da pochi minuti è cominciata la partita tra Pisa e Milan, match che apre la 25^ giornata di Serie A. Prima parte di gara in cui c'è stata una buona intensità da parte di entrambe le squadre, ma nessuna vera occasione per fare gol. Il Milan ci sta provando ma sta trovando davanti a sé un Pisa ben schierato e organizzato, pronto a chiudere e raddoppiare su ogni uomo. A questo proposito, Max chiede qualcosa in più a due giocatori in particolare. Come raccontato da 'DAZN', il tecnico toscano, in un momento in cui il gioco era fermo, ha prima sgridato Loftus-Cheek, urlandogli "stai camminando". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pisa-Milan, Allegri non contento di Fofana: “Sveglia, hai toccato una palla”. A Loftus: “Stai camminando!”

Allegri esprime soddisfazione per la rosa attuale e annuncia l'assenza di Leao e Fofana nella sfida contro il Sassuolo, sottolineando la complessità della partita e il miglioramento tecnico e tattico degli emiliani rispetto all'inizio della stagione.

Pisa, 13 febbraio 2026 – A dieci giorni dal successo per 3-0 contro il Bologna al Dall’Ara, il Milan affronta oggi per la prima volta in casa il Pisa, con il ritorno di Hiljemark che cerca di conquistare un posto tra i titolari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Fisico asciutto e capelli folti: quando Allegri esordiva in Serie A... in un Pisa-Milan; Allegri: Pulisic può giocare 15/20 minuti, Rafael Leao? Devo decidere; Allegri: Spareggio scudetto con l'Inter? Sì, firmerei, ma l'obiettivo è la Champions. Col Pisa sarà dura; Milan, per Allegri Leao non è più un titolare: Rafa verso la panchina anche a Pisa, i tre indizi dati dal tecnico.

Pisa-Milan, Allegri furioso con Loftus-Cheek: Sta camminando!Avvio di partita non facile per il Milan in quel di Pisa. La squadra di Hiljemark si sta chiudendo benissimo in questo avvio di partita ed il ritmo del Milan non aiuta: la manovra dei ... milannews.it

Serie A: Pisa-Milan in campo alle 20.45 DIRETTAA Pisa, terra cara ad Allegri perché esordii in Serie A proprio contro il Milan nella stagione 89-90, un'esperienza meravigliosa che ricordo con piacere, la coppia d'attacco dovrebbe essere composta ... ansa.it

MP LIVE – Serie A, Pisa-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com

Serie A, in campo Pisa-Milan: toscani a caccia di punti salvezza, rossoneri per la vetta Il turno prevede, tra le altre, le sfide: Lazio-Atalanta e Inter-Juventus domani, Napoli-Roma domenica. Si chiude con Cagliari-Lecce lunedì alle 20.45. Segui la diretta testual - facebook.com facebook