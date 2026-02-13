Pisa-Milan 1-1 | pareggia Loyola per i nerazzurri … | Serie A News

Felipe Loyola ha segnato il suo primo gol in Serie A, portando il Pisa sul pareggio contro il Milan alla 'Cetilar Arena'. La rete è arrivata al 75° minuto, dopo un’azione corale. Loyola ha sfruttato un cross dalla fascia destra, mettendo a segno un tiro preciso che ha battuto il portiere avversario. La partita si è conclusa 1-1, regalando ai nerazzurri un punto importante contro una squadra di alta classifica.

Il Milan di Massimiliano Allegri incassa il pareggio contro il Pisa di Oscar Hiljemark in occasione della partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Al 71', azione, a sinistra, orchestrata da Filip Stojilkovic, con il pallone messo verso il centro dell'area di rigore rossonera: Strahinja Pavlovic non riesce a chiudere, è sfortunato nel rimpallo e il pallone arriva a Felipe Loyola che fredda Mike Maignan per il pari nerazzurro. Pisa-Milan 1-1.