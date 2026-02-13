Pisa-Milan 0-1 45? | Athekame pennella Loftus-Cheek sentenzia | Serie A News

Il Milan ha segnato un gol decisivo nel primo tempo contro il Pisa, grazie a un tiro di Loftus-Cheek al 45°, dopo un assist preciso di Athekame che ha messo in crisi la difesa avversaria. La partita, valida per la 25ª giornata della Serie A 2025-2026, si gioca alla 'Cetilar Arena' di Pisa, dove i nerazzurri di Oscar Hiljemark cercano di reagire allo svantaggio. La squadra toscana ha tentato di reagire, ma finora non è riuscita a trovare il modo di pareggiare.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Milan parte in maniera propositiva, creando un paio di potenziali pericoli nell'area del Pisa. La prima chance per il Diavolo arriva al 10', quando, sul cross a rientrare di sinistro di Zachary Athekame dalla destra, tenta il colpo di testa Adrien Rabiot. Il pallone, però, termina abbondantemente sul fondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pisa-Milan 0-1 (45?): Athekame pennella, Loftus-Cheek sentenzia | Serie A News Pisa-Milan di Serie A 0-1: la sblocca Loftus-Cheek! | LIVE News Loftus-Cheek ha segnato il gol che ha deciso il match Pisa-Milan, disputato alle 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Pisa-Milan 0-1: la sblocca di testa Loftus-Cheek! | Serie A News Ruben Loftus-Cheek ha segnato il gol decisivo nel match tra Pisa e Milan, portando i rossoneri in vantaggio al 39’ con un colpo di testa preciso su cross di Zachary Athekame. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: I precedenti di Pisa-Milan; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Pisa-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A. LIVE Pisa-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Maignan travolto da TouréSerie A 2025/2026, 25a giornata. Cronaca minuto per minuto di Pisa-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Pisa-Milan (0-0): Maignan para su Stojilkovi?! Troppi errori del Milan: Allegri striglia Fofana e Loftus30' | Tanti errori da parte del Milan e la prima squadra ad avere l'occasione è il Pisa: verticalizzazione di Moreo per Stojilkovi? che, abbastanza libero in area, calcia ... milannews.it MP LIVE – Serie A, Pisa-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com Serie A, in campo Pisa-Milan: toscani a caccia di punti salvezza, rossoneri per la vetta Il turno prevede, tra le altre, le sfide: Lazio-Atalanta e Inter-Juventus domani, Napoli-Roma domenica. Si chiude con Cagliari-Lecce lunedì alle 20.45. Segui la diretta testual - facebook.com facebook