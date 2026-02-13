Pisa la grande illusione | Loyola risponde a Loftus-Cheek poi Modric gela l’Aren

Luca Loyola ha segnato il gol che ha dato speranza alla Pisa, ma la reazione di Loftus-Cheek ha immediatamente cancellato il vantaggio. Poco dopo, Modric ha firmato il gol decisivo, lasciando i tifosi locali senza parole all'Arena. La partita si è infiammata in pochi minuti, lasciando i padroni di casa senza punti e con molte domande da porsi.

PISA – Una sconfitta che brucia per le tempistiche e per l'enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Contro un Milan sornione e cinico, il Pisa di mister Hiljemark cede per 1-2 solo nelle battute finali, pagando a carissimo prezzo la qualità tecnica degli avversari proprio quando un prestigioso pareggio sembrava ormai in cassaforte. La sfida, impostata su un rigido tatticismo da ambo le parti, ha visto un Pisa attento e compatto per larghi tratti della prima frazione. L'assetto nerazzurro ha limitato le iniziative della squadra di Allegri, affidandosi alle verticalizzazioni improvvise (pericoloso Stojlkovic alla mezz'ora su intuizione di Moreo). Allegri esalta Modri? e avvisa Loftus-Cheek: "Servono più gol" Alla vigilia della partita contro il Genoa, l'allenatore Massimiliano Allegri ha commentato le prestazioni di Luka Modri? e Ruben Loftus-Cheek nel centrocampo del Milan. Per buona parte del primo tempo di Pisa-Milan, mister Allegri ha continuamente strigliato la squadra, richiamando Loftus-Cheek in maniera particolare; ad un certo punto, il tecnico ha urlato all'inglese: "Ruben, stai camminando!". Poi, però, il numero 8 si è fatt