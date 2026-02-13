Pirati dei Caraibi 6 Margot Robbie sarà davvero la protagonista? La risposta di Jerry Bruckheimer

Jerry Bruckheimer ha confermato che Margot Robbie sarà davvero la protagonista di Pirati dei Caraibi 6, una decisione che ha sorpreso molti perché l’attrice di Cime tempestose si inserirà in un ruolo completamente nuovo rispetto al passato.

Il produttore si sofferma sulla presenza della star di Cime tempestose al centro della narrazione nel sesto capitolo della saga Disney. Il produttore di Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, è tornato a parlare del possibile coinvolgimento di Margot Robbie nel prossimo film. Il sesto capitolo dell'iconica saga di cappa e spada è attualmente in lavorazione e nonostante i dettagli siano ancora poco chiari, si parla da tempo del coinvolgimento di Margot Robbie. Il film potrebbe introdurre il figlio del personaggio di Johnny Depp, il pirata Jack Sparrow, volto principale dell'intero franchise, proprio al fianco della star di Cime tempestose.