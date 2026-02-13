Pirati dei Caraibi 4 torna in onda | Jack Sparrow alla ricerca della Fonte della Giovinezza e sfida Barbanera

Stasera, 13 febbraio 2026, alle 21:27 su Italia 1, torna “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare”, il quarto episodio della celebre saga cinematografica, con Jack Sparrow che si mette in viaggio per trovare la Fonte della Giovinezza e affronta il temibile Barbanera, il capitano che vuole impossessarsi del potere segreto.

Stasera, 13 febbraio 2026, alle 21:27 su Italia 1, torna “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare”, il quarto episodio della celebre saga cinematografica. Il film, con Johnny Depp e Penélope Cruz protagonisti, riprende la leggenda della Fonte della Giovinezza e introduce nuovi, temibili personaggi come il pirata Barbanera. Un cambio di rotta nella saga: da Gore Verbinski a Rob Marshall. Dopo il successo della trilogia originale, la Disney ha scelto di affidare la regia del quarto capitolo a Rob Marshall, sostituendo Gore Verbinski. Questa decisione ha segnato una svolta nella direzione stilistica della serie, pur mantenendo gli elementi che l’hanno resa popolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Pirati dei Caraibi 6 si avvicina alle riprese e i fan aspettano con entusiasmo.

