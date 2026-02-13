Pink Lady e GCDS portano Apple Crush a Milano per San Valentino 2026

Pink Lady e GCDS portano Apple Crush a Milano per San Valentino 2026. Sabato 14 febbraio, mentre Milano si veste di San Valentino, un negozio di frutta e verdura in via Fratelli Bronzetti si trasforma in passerella, attirando appassionati e curiosi con una sfilata originale che unisce moda e natura.

Sabato 14 febbraio, mentre Milano si veste di San Valentino, un negozio di frutta e verdura in via Fratelli Bronzetti si trasforma in passerella. Non è un set cinematografico, ma "Apple Crush", l'incontro tra le iconiche mele Pink Lady e l'irriverenza streetwear di GCDS, il brand milanese dei fratelli Calza che ha conquistato la generazione Z. Quando il fruttivendolo diventa pop-up. Il Frutteto di Pietro, storico punto di riferimento del quartiere per frutta di qualità e prodotti selezionati, ospiterà dalle 10 alle 13 un'esperienza che trasforma l'ordinario in straordinario. Tra cassette di verdure e sacchetti di carta, i visitatori potranno assaggiare le mele Pink Lady e portare a casa una gift box esclusiva firmata dalla collaborazione con GCDS.