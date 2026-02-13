Picchia un fratello e accoltella alla gamba l’altro arrestato

Luca Bianchi, 38 anni, è stato arrestato ieri sera dopo aver picchiato il fratello di 20 anni e aver ferito con un coltello l’altro di 40, durante un raptus di violenza che si ripeteva da mesi all’interno della loro abitazione di Milano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima picchia il fratello di venti anni, poi accoltella l’altro di 40. Violenze contro i componenti della sua famiglia che un uomo di 38 anni aveva già messo in atto altre volte. Questa volta è andato oltre e per lui è scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia. Sono stati i carabinieri di Secondigliano ad intervenire allertati dal 112. Il fratello 40enne è stato colpito alla coscia con un coltello da cucina. Non è escluso che a scatenare la violenza sia stata la dipendenza da droga. L’uomo è in carcere mentre per i fratelli aggrediti la prognosi è di 4 e 6 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

