Piantedosi | ‘presto un Centro per rimpatrio in Emilia Romagna’
Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che presto verrà aperto un Centro per rimpatri in Emilia Romagna, rispondendo alla lettera inviata dal governatore Stefano Bonaccini a lui e a Giorgia Meloni per chiedere maggiori strumenti di gestione dei flussi migratori.
Piantedosi ha risposto alla lettera che il governatore dell'Emilia Romagna aveva scritto a lui e alla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Piantedosi: “Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a Bologna”
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che presto comunicherà il sito del nuovo centro di rimpatrio a Bologna.
Affitti brevi: il governo blocca la legge dell’Emilia-Romagna, Bologna al centro della battaglia
Il governo ha deciso di bloccare la legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi.
Argomenti discussi: Sicurezza, Piantedosi aprirà un Cpr a Bologna; Emergenza sicurezza, Piantedosi a de Pascale: Presto un Cpr a Bologna; Piantedosi: Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a Bologna; Piantedosi: Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a Bologna.
Piantedosi: Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a Bologna(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto alla lettera che il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale aveva scritto a lui e alla pr ... msn.com
Cpr, l’apertura di de Pascale divide la politica: Piantedosi annuncia il sito a BolognaIl presidente della Regione pronto a discutere dei centri per il rimpatrio, mentre il ministro dell’Interno conferma che a breve sarà comunicata la collocazione. Polemiche tra partiti, sindacati e amm ... bolognatoday.it
Cpr in Emilia-Romagna, Zuppi : “Mettere assieme accoglienza e sicurezza è la vera sfida” x.com