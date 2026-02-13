Piantedosi | ‘presto un Centro per rimpatrio in Emilia Romagna’

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che presto verrà aperto un Centro per rimpatri in Emilia Romagna, rispondendo alla lettera inviata dal governatore Stefano Bonaccini a lui e a Giorgia Meloni per chiedere maggiori strumenti di gestione dei flussi migratori.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che presto comunicherà il sito del nuovo centro di rimpatrio a Bologna.

Affitti brevi: il governo blocca la legge dell’Emilia-Romagna, Bologna al centro della battaglia

Il governo ha deciso di bloccare la legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi.

