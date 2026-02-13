Pharma il prossimo ciclo di investimenti si decide ora Dove si gioca la partita

Il settore farmaceutico si prepara a decidere i prossimi investimenti, un passo cruciale che potrebbe cambiare il panorama industriale. Le aziende, grandi e piccole, stanno valutando attentamente dove allocare le risorse, perché questa scelta influenzerà il futuro dell’intera filiera. La decisione arriva in un momento di incertezza, ma anche di grande opportunità, con nuove tecnologie e mercati emergenti che attirano l’attenzione. La partita si gioca ora, tra chi punta su innovazione e chi su stabilità, e il risultato potrebbe determinare chi si affermerà nei prossimi anni.

Un monito corale, che attraversa tutto il settore. Dalle multinazionali storicamente radicate nel Paese ai grandi gruppi globali che oggi decidono dove localizzare i prossimi investimenti, il messaggio è lo stesso. L'Italia resta un asset industriale rilevante per la farmaceutica, ma rischia di perdere il prossimo ciclo di investimenti e di sviluppo se non rimuove gli ostacoli strutturali. L'allarme del settore. Negli ultimi giorni a dirlo sono stati, con toni diversi ma convergenti, i vertici italiani di Novartis, Roche e quello global di Eli Lilly. Non si tratta di annunci di disimpegno né di minacce esplicite di delocalizzazione.