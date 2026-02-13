Petrolio Eni riceve la licenza Usa per esplorare il Venezuela | l’italiana fra le 5 ‘sorelle’

Eni ha ottenuto la licenza negli Stati Uniti per esplorare il Venezuela, una mossa che la colloca tra le cinque compagnie petrolifere più attive nel tentativo di rivitalizzare il settore estrattivo del paese. La società italiana, che si unisce a grandi nomi del settore, punta a sfruttare le riserve di greggio del Venezuela, valutate in 303 miliardi di barili, nonostante la scarsità di investimenti esteri. Un passo concreto per Eni, che si inserisce in un mercato ancora difficile ma ricco di potenzialità.

Il cane a sei zampe svetta nell'esclusiva lista delle cinque compagnie petrolifere che cercheranno di rilanciare il settore estrattivo del Venezuela, povero di investimenti ma primo al mondo per riserve di greggio dal valore di 303 miliardi di barili. Ebbene, anche l'italiana Eni ha ricevuto la licenza generale dagli Stati Uniti, tramite l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro. Nella lista dei "prediletti" figurano anche Chevron, l'unica grande compagnia statunitense rimasta operativa nel Paese grazie a una joint venture con la petrolifera di Stato Pdvsa, e Bp, Repsol e Shell.

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui anche Eni, potranno iniziare a estrarre gas e petrolio in Venezuela.

