Petizione contro la Fontana di Trevi a pagamento A lanciarla uno dei principali trumpiani d' Italia

Un noto sostenitore di Donald Trump ha avviato una petizione contro il pagamento di due euro per visitare la Fontana di Trevi, provocando una forte reazione tra i cittadini. In pochi giorni, quasi 9mila persone hanno firmato la richiesta, preoccupate per l’impatto che questa tassa potrebbe avere sul turismo e sull’esperienza dei visitatori. La proposta del Comune di Roma ha suscitato molte critiche, e ora la petizione cerca di convincere le autorità a riconsiderare questa decisione. La questione divide l’opinione pubblica, con molti che temono che il costo possa limitare l’accesso a uno dei simboli più famosi della città

Claudio Lauretti, romano di 35 anni, tra i principali sostenitori di Donald Trump, ha lanciato l'iniziativa per chiedere a Gualtieri di ripristinare l'accesso gratuito per tutti al monumento: "Arriveremo a 50mila firme" Una petizione che ha raccolto quasi 9mila adesioni in pochi giorni per chiedere al Comune di Roma un passo indietro sul ticket di due euro per l'accesso alla Fontana di Trevi. A lanciarla è uno dei principali sostenitori di Donald Trump in Italia. Si tratta di Claudio Lauretti, imprenditore romano 35enne, a lungo presidente dell'associazione "Noi con Trump", dedicata ai sostenitori del tycoon in Italia.