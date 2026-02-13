peru congress to debate motion to remove president jeri amid scandal

Il Congresso del Perù discuterà martedì una mozione per dimettere il presidente Jose Jeri, che si trova al centro di uno scandalo. La proposta arriva dopo settimane di polemiche e accuse di corruzione, alimentate anche da nuove prove emerse nei giorni scorsi. Fernando Rospigliosi, leader del Congresso, ha annunciato la seduta sui social, sottolineando l’urgenza di affrontare la questione.

Jeri, a former head of Congress, was sworn in as president in October after lawmakers convened an emergency session to oust his predecessor. Jeri, ex capo del Congresso, ha prestato giuramento come presidente a ottobre dopo che i legislatori avevano convocato una sessione d'emergenza per estromettere il suo predecessore.

Perù, i parlamentari si sono riuniti a Lima per raccogliere firme e avviare ufficialmente il dibattito sulla possibile destituzione di presidente Jeri, dopo settimane di tensioni che hanno coinvolto diversi membri del Congresso e alimentato le accuse di corruzione contro il governo.

Il presidente peruviano Jose Jeri è sotto indagine preliminare per aver omesso di comunicare incontri con un imprenditore cinese.

