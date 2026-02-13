Perdita d’acqua al Louvre danni al soffitto dipinto da Charles Meynier

Un guasto all’impianto idraulico ha causato una perdita d’acqua al Louvre, danneggiando il soffitto dipinto da Charles Meynier. L’incidente si è verificato ieri mattina nel padiglione Richelieu, causando gocciolamenti visibili e rischi di deterioramento per le opere d’arte sottostanti. La falla ha provocato anche l’allagamento di alcune aree, costringendo i conservatori a intervenire subito per limitare i danni. La notizia si aggiunge alla serie di eventi sfortunati che, negli ultimi mesi, hanno colpito il museo parigino.

Continua quella che sembra essere una sorta di maledizione per il Louvre, dopo il furto milionario dell’ottobre scorso. Nella notte si è verificata al Museo del Louvre a Parigi una “ grave perdita d’acqua ” che ha interessato la sala 707, detta sala ‘Duchâtel’, al primo piano, nell’ala Denon. In questa sala sono esposte numerose opere del XV e XVI secolo, tra cui tele di Bernardino Luini e di Fra Angelico. Secondo l’emittente francese Bfmtv, sono state installate delle impalcature come misura di emergenza. Si ritiene che la perdita provenga dal piano superiore e potrebbe essere stata causata da una tubatura difettosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perdita d’acqua al Louvre, danni al soffitto dipinto da Charles Meynier Approfondimenti su charles meynier Louvre senza pace: una perdita d'acqua danneggia 400 libri di egittologia Perdita d'acqua e lavori di ripristino 'imputati' alla società Italgas Acqua Spa che non ci sta. La querelle davanti al Tar L'ottava sezione del Tar della Campania ha esaminato il ricorso di Italgas Acqua Spa contro il Comune di Caserta, in merito ai lavori di ripristino e alle perdite d'acqua attribuite alla società. Ultime notizie su charles meynier Argomenti discussi: Sensori per intercettare perdite d'acqua ed evitare emergenze idriche, il caso di Tarquinia; Caldaia rotta e grosse perdite d’acqua. Scuola chiusa tre giorni, bimbi a casa; Tubatura rotta in via Prenestina, Acea al lavoro di notte per riparare il guasto: la situazione; Su Marte, tempeste di sabbia con fuga d’acqua. Perdita d'acqua al Louvre, chiusa la sala con Beato AngelicoAncora guai al museo del Louvre, il museo parigino custode di capolavori come la Venere di Milo, la Gioconda di Leonardo da Vinci o Le Nozze di Cana di Paolo Caliari detto il Veronese. (ANSA) ... ansa.it Perdita d'acqua al Louvre, danneggiato un soffitto ottocentesco di Charles MeynierAncora guai al museo del Louvre, il museo parigino custode di capolavori come la Venere di Milo, la Gioconda di Leonardo da Vinci o Le Nozze di Cana di Paolo Caliari detto il Veronese. ansa.it