Percorso UAE Tour 2026 | le tappe e le salite che decideranno la classifica generale

Alessandro Ricci, il corridore italiano della Quick-Step, ha dominato la prima tappa del UAE Tour 2026, conquistando la vittoria in volata dopo una fuga di 50 chilometri che ha preso il largo sul tratto pianeggiante tra Abu Dhabi e Al Ain. La fuga, formata da tre atleti, è stata tenuta sotto controllo dal gruppo principale fino agli ultimi 500 metri, quando Ricci ha lanciato la volata vincente, sfruttando la sua velocità e la strategia della squadra. È stato il primo segnale chiaro di come le salite delle prossime tappe potrebbero decidere la corsa.

La stagione del ciclismo su strada prende il via con una corsa che attraversa il deserto e tratti pianeggianti, offrendo una panoramica completa di sette tappe oltrepassando i 1000 chilometri. Dal 16 al 22 febbraio si svolge l’UAE Tour 2026, giunto all’ottava edizione, con una partenza che mette subito alla prova velocisti, scalatori e specialisti del cronometro. In questa stagione, la presenza di una grande favorita non è confermata, aprendo spazio a diverse dinamiche di classifica e tattiche di squadra. La frazione inaugurale si svolge interamente nel deserto, percorrendo 144 km con un tracciato prevalentemente veloce e nessuna difficoltà particolarmente marcata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Percorso UAE Tour 2026: le tappe e le salite che decideranno la classifica generale UAE Tour 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Due arrivi in salita per decidere la generale Il UAE Tour 2026 si prepara a svelare il suo percorso, con due tappe decisive in salita che potrebbero determinare il vincitore finale. Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme Contenuti correlati Recorrido UAE TOUR 2026: Etapas, Perfiles y Altimetrías Argomenti discussi: Percorso UAE Tour 2026: c’è un nuovo arrivo in salita durissimo; Prime sfide in volata e in salita: le favorite per il UAE Tour; UAE Tour 2026, le tappe, le altimetrie, i protagonisti; UAE Tour 2026: percorso, tappe, altimetrie e favoriti della corsa emiratina. UAE Tour 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Due arrivi in salita per decidere la generaleLa stagione del ciclismo su strada è ufficialmente iniziata. In queste settimane si sono disputate le prime corse a tappe del 2026 e nella seconda metà di ... oasport.it Dove vedere in tv l’UAE Tour 2026: programma, orari tappe, streamingSiamo solo all'inizio della stagione 2026 ma le corse a tappe stanno cominciando a riempire queste prime settimane del calendario del ciclismo mondiale. oasport.it SPECIALE CAMMINO DI SANTIAGO 2026 – Parti con Morandi Tour! Quattro esperienze diverse, un’unica grande emozione: il Cammino. Scegli il tuo percorso e vivi un viaggio che lascia il segno, tra spiritualità, paesaggi mozzafiato e condivisione - facebook.com facebook Tour de Taiwan 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie) x.com