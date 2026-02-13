Percorsi abilitanti da 60 CFU le domande multiple non consentite Pillole di Question Time

Il ministero ha deciso di vietare le domande a risposta multipla nei percorsi abilitanti da 60 CFU, causando polemiche tra gli aspiranti insegnanti. Durante il Question Time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza con l’intervento della docente Sonia Cannas, si è discusso di questa scelta che potrebbe rendere più difficile superare le prove di accesso. Un esempio concreto è stato il caso di molti candidati che si sono trovati impreparati alle nuove modalità di esame, sollevando dubbi sulla trasparenza del processo.

Nel question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione rilevante relativa all'accesso ai percorsi abilitanti da 60 CFU. L'attenzione si è concentrata, in particolare, sulla possibilità di presentare più domande per la classe di concorso A048 in regioni diverse.

Nel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Francesco Bunetto ha chiarito che i 24 CFU non sono abilitanti, ma vengono riconosciuti nel percorso da 60.

Il Ministero dell'Università ha appena reso noti i decreti che riguardano i percorsi abilitanti per il prossimo anno accademico.

Percorsi abilitanti: 30 o 60 CFU? GPS a che punto siamo. RISPOSTE AI QUESITIPercorsi abilitanti a.a. 2025/26 e GPS biennio 206/28 sono i due argomenti oggetto del question time del 29 gennaio 2026 condotto da Andrea Giallanza, con ospite il docente esperto Giuseppe Semeraro.

I 24 CFU non sono abilitanti ma vengono riconosciuti nel percorso da 60.

