Perché stato accolto il ricorso di Rebecca Passler riammessa a Milano-Cortina

Rebecca Passler, la biatleta azzurra di Anterselva, è stata riammessa a Milano-Cortina dopo che il suo ricorso è stato accolto, permettendole di partecipare ai Giochi olimpici invernali. La decisione arriva dopo che la giovane atleta era stata sospesa a causa di una positività al letrozolo riscontrata nel controllo antidoping del 26 gennaio. La sua difesa ha evidenziato che il test potrebbe essere stato influenzato da un integratore che aveva assunto, e la Corte ha deciso di ripristinare la sua partecipazione in attesa di ulteriori verifiche.

Accolto il ricorso della biatleta azzurra Rebecca Passler, che è stata dunque riammessa ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina: l'altoatesina di Anterselva era stata sospesa dopo una positività al letrozolo riscontrata nel corso di un controllo antidoping effettuato il 26 gennaio. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia ha riconosciuto il "fumus boni iuris", ossia l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto.