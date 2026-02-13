Perché se la Norvegia svetta sempre nel medagliere alle Olimpiadi invernali non è solo per il freddo, questa volta a spiegarlo è stata la squadra di biathlon che ha conquistato cinque medaglie, tutte grazie a un metodo di allenamento che combina tradizione e innovazione.

La Norvegia è sempre tra i primi posti nel medagliere dei Giochi olimpici invernali. I motivi però non sono da ricercare solo nel clima rigido ma anche per via di una cultura sportiva totalmente diversa e sorprendente rispetto agli altri paesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono cominciate da pochi giorni e già l’Italia fa segnare record.

Perché battere la Norvegia conta più di quanto sembriIl successo in extremis della Nazionale giovedì a Chisinau ha prodotto una statistica che tutti hanno enunciato o pubblicato senza porsi domande, ovvero le cinque vittorie consecutive ottenute da Rino ... video.corriere.it

Se Gattuso non comprende la figura patetica che ha fatto l’Italia sappiamo già cosa succederà a marzoLa seconda sconfitta umiliante contro la Norvegia (la prima c'era stata a giugno scorso) ci ha ribadito quello che siamo davvero: una Nazionale che a marzo può ritrovarsi fuori dai Mondiali ancora una ... fanpage.it

