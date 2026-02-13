Perché se la Norvegia svetta sempre nel medagliere alle Olimpiadi invernali non è solo per il freddo

Perché se la Norvegia svetta sempre nel medagliere alle Olimpiadi invernali non è solo per il freddo, questa volta a spiegarlo è stata la squadra di biathlon che ha conquistato cinque medaglie, tutte grazie a un metodo di allenamento che combina tradizione e innovazione.

La Norvegia è sempre tra i primi posti nel medagliere dei Giochi olimpici invernali. I motivi però non sono da ricercare solo nel clima rigido ma anche per via di una cultura sportiva totalmente diversa e sorprendente rispetto agli altri paesi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: solo Italia e Norvegia a quota 11 podi!

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: SEMPRE PIÙ IN ALTO! Italia seconda e con più podi della Norvegia!

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono cominciate da pochi giorni e già l’Italia fa segnare record.

