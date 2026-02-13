Perché Patty Pravo è stata assente all’incontro al Quirinale con i Big

Patty Pravo non si è presentata all'incontro al Quirinale con i Big di Sanremo 2026, a causa di un improvviso problema di salute che le ha impedito di partecipare. La cantante aveva confermato la sua presenza fino all'ultimo, ma ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto per motivi personali. La sua assenza ha sorpreso molti, considerando l'importanza dell’evento.

Quella del 13 febbraio è stata una giornata a dir poco storica, perché per la prima volta in assoluto il Presidente Mattarella ha incontrato i Big di Sanremo 2026 al Quirinale, alla presenza di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, e di Laura Pausini, co-conduttrice per tutte e cinque le serate. C’è stata un’unica grande assente, ovvero Patty Pravo. Patty Pravo assente al Quirinale. Nonostante l’entusiasmo per un invito storico, la “ragazza del Piper” ha dovuto dare forfait, ma non all’ultimo minuto. Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, è rimasta a casa, bloccata da una forma influenzale che le ha impedito di salire al Colle insieme ai colleghi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Patty Pravo non ha partecipato all’incontro dei big di Sanremo con il presidente Mattarella al Quirinale a causa di problemi di salute.

Carlo Conti, appena uscito dal Palazzo del Quirinale, ha raccontato ai cronisti che l’incontro con il presidente Sergio Mattarella è stato “emozionante”, dopo aver partecipato alla visita ufficiale con Laura Pausini, i Big e il cast di Sanremo 2026, che si è svolta oggi per rafforzare il legame tra il festival e le istituzioni.

