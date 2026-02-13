Perché mettere fuori legge i neofascisti di CasaPound è una cattiva idea

Il governo ha deciso di bandire CasaPound e Forza Nuova, sostenendo che così si elimineranno le radici del neofascismo. Tuttavia, molti esperti credono che questa misura potrebbe avere effetti opposti, rafforzando i gruppi di estrema destra invece di indebolirli. Nei giorni scorsi, alcuni membri di queste organizzazioni hanno già annunciato che continueranno a operare sottotraccia, trovando nuovi modi per diffondere i propri messaggi.

Siamo sicuri che mettere fuori legge CasaPound e Forza Nuova aiuti a combattere il neofascismo? Le idee, per quanto detestabili e orrende, non si possono mettere fuori legge, si possono però contrastare con forza e delegittimare. Ribadire insomma che il contrario del fascismo è l’antifascismo, e non esiste coesistenza possibile con esso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Tribunale di Bari ha condannato dodici militanti di CasaPound dopo aver riconosciuto le loro responsabilità nell'aggressione avvenuta nel centro cittadino.

Il 30 gennaio alla Camera si terrà una conferenza stampa organizzata da Casapound e altri gruppi di estrema destra, promossa sui canali social del comitato Remigrazione e Riconquista.

