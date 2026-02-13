Perché il mercato unico europeo è più vicino che mai dopo il vertice Ue in Belgio voluto da Meloni e Merz

Il mercato unico europeo si avvicina ancora di più, grazie al vertice informale dell'Ue in Belgio, promosso da Meloni e Merz. La riunione ha portato a progressi tangibili sulla questione, rafforzando la collaborazione tra i paesi membri. Un passo importante per eliminare le barriere e favorire la crescita economica nell’area comune.

Al pre-vertice informale di ieri sulla competitività, che si è tenuto in Belgio su spinta dell'asse italo-tedesco, si sono fatti passi avanti concreti sul tema del mercato unico europeo. La sfida è 'One Europe, one market', con un'agenda tracciata da qui alla fine del 2027. Tullio Ambrosone, direttore del think tank 'Single Market Lab', spiega a Fanpage.it i punti principali del rapporto Letta, che sono stati recepiti dall'agenda Ue.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il vertice tra Meloni e Merz ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania su temi chiave come competitività, difesa e accordi economici.

La crisi dell’industria italiana si fa sentire.

Argomenti discussi: Ue, agenda von der Leyen per competitività: Accordi commerciali, mercato unico e semplificazione - Geagency; Cos'è il nuovo mercato unico che l'Europa ora vuole creare; L’Europa accelera ad Alden Biesen: Mercato Unico integrato entro il 2027 e nuove regole Antitrust - Antitrust, Von der Leyen: Ad aprile le linee guida sulle fusioni per creare campioni UE; Von der Leyen: A marzo opzioni su mercato elettrico. Draghi e Letta spronano l’Ue.

Federico Freni: il mercato unico europeo è indifferibileIl sottosegretario del ministero dell’Economia a un evento Assonime si dice ottimista sulla realizzazione. Sulla Legge Capitali il presidente di Generali, Andrea Sironi, parla di buon lavoro del gover ... milanofinanza.it

Mercato unico, l’UE a caccia di nuova competitività tra semplificazione e malumoriAlla vigilia del vertice informale dei leader UE la Commissione annuncia una tabella di marcia per il mercato unico. Dubbi di verdi e socialisti ... eunews.it

"Un Europa, un mercato: questa è la nostra ambizione, vogliamo arrivarci entro la fine del 2027": le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio europeo informale di ieri in Belgio. - facebook.com facebook

