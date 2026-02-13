Perché Gian Gaetano Bellavia consulente di Report e delle Procure è indagato a Milano

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente di Report e delle Procure italiane, è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano per presunti illeciti fiscali legati a operazioni finanziarie complesse.

Il commercialista Gian Gaetano Bellavia, noto per essere consulente della trasmissione Report e di diverse procure italiane, è indagato dalla Procura di Milano.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su gian gaetano

Chi è Gian Gaetano Bellavia, il consulente di Report e dei pm indagato a Milano: i file spariti e i sospetti di dossieraggio

Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista e consulente di alcuni pm e giudici, è finito sotto inchiesta a Milano.

File della Procura, indagato a Milano il consulente di Report Gaetano Bellavia: violazione della privacy

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il consulente di Report, Gian Gaetano Bellavia.

Ultime notizie su gian gaetano

Argomenti discussi: Caso file rubati: Gian Gaetano Bellavia, consulente di Report, indagato per violazione della privacy; Il commercialista Bellavia, consulente di Report, indagato per violazione della legge sulla privacy; Gian Gaetano Bellavia è indagato per violazione della privacy; Violata la legge sulla privacy: nei guai il consulente di Report Bellavia. E Ranucci torna ad attaccare il Giornale. Gasparri: Omofobo e stordito.

perché gian gaetano bellaviaBellavia indagato per violazione del Codice della privacy, Ranucci: Il Giornale e Gasparri chiedano scusaIl commercialista, è consulente di numerosi magistrati e noto per la sua collaborazione con la trasmissione 'Report' ... dire.it

Caso Report, Bellavia indagato. Ranucci sugli specchi e Gasparri lo infilzaLa procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il commercialista Gaetano Bellavia con l’ipotesi di violazione della legge sulla ... iltempo.it