Casapound non viene sgomberata da oltre vent’anni, nonostante le ripetute richieste dei residenti e le denunce di abuso, perché lo Stato ha scelto di non intervenire, preferendo mantenere la situazione invariata a causa di accordi informali e motivi politici.

di Raffaele Galardi* Da oltre vent’anni la sede di CasaPound in via Napoleone III, a Roma, resta al suo posto, è un’occupazione abusiva nota, documentata, mai sanata da nessuno! Nessun governo, di qualsiasi colore, ha mai deciso lo sgombero, non per distrazione, ma per scelta ponderata e consapevole. Il primo motivo è giuridico, ma solo in apparenza, lo stabile è pubblico, l’occupazione illegale dal 2003, la legge consentirebbe l’intervento, ma la politica ha preferito rifugiarsi in un limbo amministrativo fatto di rinvii, competenze incrociate, imbarazzanti silenzi. Anche nelle ultime settimane, a fronte di interrogazioni e richieste in Parlamento sull’urgenza di sgomberare l’immobile abusivamente occupato dall’associazione neofascista, non è seguita alcuna azione concreta da parte dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché Casapound non viene sgomberata? Per vent’anni lo Stato si è voltato dall’altra parte

Il 23 gennaio si ricordano i 47 anni dall’omicidio di Guido Rossa, operaio e sindacalista della Fiom-Cgil di Cornigliano, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979.

Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino ha suscitato reazioni contrastanti, con il governo Meloni che si è mostrato entusiasta dell’operazione.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Blog | Perché Casapound non viene sgomberata? Per vent'anni lo Stato si è voltato dall'altra parte; CasaPound condannata per ricostituzione del partito fascista. Ma la strada per lo scioglimento è impervia; Aggressione squadrista di Bari, il caso alla Camera. Il centrosinistra: Adesso Piantedosi sciolga Casapound; Insieme per un partito unico di estrema destra? CasaPound chiude le porte a Vannacci: No a Futuro Nazionale, puntiamo alla remigrazione.

Pd-M5s-Avs a Piantedosi, ora sciogliere Casapound e procedere a sgomberoChiediamo un'informativa urgente del ministro Piantedosi, Casapound è un'organizzazione neo fascista che occupa uno stabile a Roma. Perché non viene immediatamente sgomberato e perché non viene s ... ansa.it

CasaPound condannata per ricostituzione del partito fascista. Ma la strada per lo scioglimento è imperviaIl tribunale di Bari per la prima volta stabilisce che il movimento vuole ricostituire il partito fascista. Se la sentenza diventerà definitiva i ... huffingtonpost.it

Oggi il Tribunale di Bari ha pronunciato una sentenza storica nel condannare 12 militanti baresi di CasaPound per il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista. È la prima volta che in Italia viene riconosciuta da un tribunale la violazione della legge - facebook.com facebook

Non solo quel rigurgito neofascista di #CasaPound viene invitato alla Camera dei Deputati, ma di fronte alle proteste urla: “L’ANTIFASCISMO È MAFIA”. Che scempio si sta facendo delle nostre istituzioni e della nostra democrazia x.com