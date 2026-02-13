Per il Ramadan in Europa spuntano luminarie e muezzin Fallaci ci aveva avvertito

Il Ramadan sta per cominciare, e in Europa si vedono già luminarie e si ascoltano i muezzin, segni di una presenza religiosa che scatena discussioni. La causa di queste tensioni risiede nelle diverse interpretazioni culturali e religiose che alimentano il dibattito pubblico. Quest’anno, le polemiche si accendono ancora prima dell’inizio ufficiale, previsto per il 17 febbraio, e si protraggono fino al 19 marzo. Anche questa volta, le tensioni tra identità e tradizioni si fanno sentire, mentre le comunità musulmane si preparano a celebrare il mese sacro.

Mancano pochi giorni all'inizio del Ramadan, il cui inizio (a meno di cambiamenti) sarà il prossimo 17 febbraio per arrivare alla conclusione il 19 marzo e anche quest'anno le polemiche non mancano. In Italia, per il momento, non si registrano eventi degni di nota, se non una scuola genovese che ha invitato i docenti a ridurre interrogazioni e ore di educazione fisica in questo periodo per andare incontro agli studenti che seguono il digiuno. Molte scuole stanno inviando ai genitori la documentazione per chiedere l'esenzione dalla mensa scolastica e in tanti istituti nelle circolari viene specificato che se gli studenti dovessero chiedere da bere o da mangiare durante le ore del digiuno mentre si trovano a scuola, verrà loro somministrato quanto dovuto.