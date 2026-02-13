Donatella Di Cesare critica le parole di Francesca Albanese, affermando che rilanciano il mito del complotto mondiale ebraico, mentre nel fronte del campo largo a sostegno di Albanese si registrano alcune voci di dissenso che emergono con maggiore chiarezza.

Dal fronte pressoché unito del campo largo a difesa di Francesca Albanese, qualche voce in dissenso inizia a uscire. La relatrice speciale per i territori palestinesi dell’Onu nel weekend, intervenendo con un videomessaggio all’Al Jazeera Forum tenutosi a Doha, aveva detto che "il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo l'abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, copertura politica, sostegno economico e finanziario è una sfida", aggiungendo che "se il diritto internazionale è stato colpito al cuore, è anche vero che mai prima d'ora la comunità globale si era accorta delle sfide che tutti noi affrontiamo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per Donatella Di Cesare "le parole di Albanese rilanciano il mito del complotto mondiale ebraico"



La filosofa Donatella Di Cesare sarà ospite alla rassegna «Macerie» di ANPI Bergamo, dove presenterà il suo ultimo libro «Tecnofascismo».

