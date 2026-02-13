Nel 2060, Maria Rossi, 65 anni, riceverà una pensione che sarà oltre il 35% più bassa rispetto a quella di oggi, a causa delle stime che prevedono un calo degli assegni di oltre un terzo. Le simulazioni mostrano che, anche mantenendo la stessa età di uscita e gli stessi anni di contributi, le future pensioni rischiano di essere molto più basse per via delle riforme in corso e dei meccanismi di calcolo più restrittivi. Un dettaglio che distingue questa previsione è il ruolo crescente dell'inflazione e dei parametri di calcolo, che riducono progressivamente il valore degli assegni nel tempo.

A parità di età di uscita e di anni di contributi versati, la pensione futura sarà sensibilmente più bassa rispetto a quella percepita da chi oggi si ritira dal lavoro. Secondo una ricerca realizzata da Confcooperative con il Censis, una persona che ha iniziato a lavorare a 29 anni nel 1982 ed è andata in pensione nel 2020 dopo 38 anni di contributi ha ottenuto un tasso di sostituzione dell’81,5%. Un giovane che ha iniziato a lavorare a 29 anni nel 2022, con lo stesso numero di anni contributivi, nel 2060 si troverà invece con un tasso di sostituzione del 64,8% (perdendo oltre il 35%). Il divario è di 16,7 punti percentuali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni, nel 2060 si perderà oltre il 35% di stipendio: le simulazioni di assegno

A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un aumento dell'1,4% in linea con la rivalutazione degli importi stabilita dall'Inps, in risposta all'inflazione.

