Pensioni i 30enni di oggi riceveranno appena il 64% dell’ultimo stipendio

I 30enni di oggi, tra circa quarant’anni, riceveranno pensioni che valgono appena il 64% dell’ultimo stipendio, mentre il governo avverte che tra non molti anni l’assegno pensionistico potrebbe arrivare a coprire poco più della metà della retribuzione finale. La causa principale di questa riduzione è l’invecchiamento della popolazione e l’allungamento dell’età di pensionamento, che mettono sotto pressione i sistemi previdenziali. Un dettaglio che fa riflettere è che questa stima si basa sulle attuali proiezioni demografiche e pensionistiche, senza considerare eventuali riforme future.

Tra non molti anni l' assegno pensionistico potrebbe valere poco più della metà dell'ultima retribuzione. Secondo il recente focus Censis-Confcooperative, chi andrà in pensione nel 2060 riceverà un assegno pari al 64,8% dell'ultima retribuzione. Si tratta di un crollo drastico rispetto al dato attuale: per esempio, chi è uscito dal mondo del lavoro nel 2020, a parità di requisiti, ha ottenuto un assegno pari all'81,5% dell'ultima busta paga. La differenza è di circa 17 punti percentuali. Il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, lancia l'allarme: tra padri e figli ci sarà quasi un dimezzamento del valore pensionistico.