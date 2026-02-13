Pensionati e Usb ancora in presidio | Garante dell' anziano e amministrazione ignorano le nostre richieste

I pensionati e i rappresentanti di Usb Pisa sono tornati a presidiare piazza del Comune, accusando il sindaco di aver svuotato di senso il ruolo del Garante dell’anziano e di ignorare le loro richieste, dopo mesi di silenzio e promesse non mantenute.

I pensionati e il sindacato Usb Pisa tornano a protestare sotto a Palazzo Gambacorti: "E' ormai evidente che il nostro sindaco abbia svuotato di significato la figura del Garante dell'anziano, riducendola a un ruolo puramente formale e sistematicamente inascoltato. Quella che doveva essere una figura di tutela è stata trasformata in un parafulmine istituzionale, utile a deviare verso il malcapitato il dissenso proveniente da quella fascia di popolazione che meriterebbe molta più attenzione". "Lo scorso mese di aprile abbiamo presentato al Garante due mozioni fondamentali per migliorare la qualità della vita degli anziani pisani, supportate da un'analisi dettagliata dei bisogni socio-economici e da una rigorosa documentazione tecnica" spiegano dal sindacato.