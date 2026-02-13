Pennelli a mare tra Foce Verde e Capoportiere il WWF | Così si aggrava l’erosione verso il Circeo

L’erosione della spiaggia tra Foce Verde e Capoportiere si intensifica, e il WWF denuncia che le attività di restauro stanno peggiorando la situazione. L'associazione ambientalista segnala che i lavori di consolidamento delle scogliere, realizzati recentemente, hanno accelerato la scomparsa di alcune zone di arenile. Questa situazione preoccupa gli abitanti e gli esperti, che temono danni irreversibili al territorio e all’ecosistema locale. La questione si fa sempre più urgente, mentre le onde continuano a erodere la costa in modo rapido e visibile.

San Felice Circeo, 13 febbraio 2026 – "L'assessore alla marina del Comune di Latina, nel suo comunicato stampa dell'8 febbraio 2026, ha dichiarato che sul progetto di difesa della costa tra Foce Verde e Capoportiere ". il tema della tutela del nostro litorale non può essere affrontato in modo ideologico o astratto, ma deve partire dalla realtà dei fatti" e che "Oggi il problema non è scegliere tra modelli ideali, ma mettere in sicurezza un tratto di costa che rischia di essere compromesso in modo irreversibile ". Giusto, come Associazione concordiamo con tali dichiarazioni, ma non siamo d'accordo nel momento in cui afferma: "In più occasioni ho dichiarato pubblicamente che sulla difesa della costa non ho mai fatto passi indietro e che continuo a ritenere necessario procedere con determinazione sulla realizzazione delle opere previste, compresi i pennelli".