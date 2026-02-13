Paura in via Vasari | lancia una mannaia contro la porta e fugge

Paura in via Vasari: ieri pomeriggio un uomo ha lanciato una mannaia contro la porta di un appartamento gestito dall’Ics, che ospita richiedenti asilo, e poi è fuggito immediatamente.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri 12 febbraio in un'abitazione che ospita richiedenti asilo. Personale tecnico si era portato sul posto per valutare lo stato di conservazione della casa. Prima del lancio dell'oggetto l'aggressione verbale Paura nel pomeriggio di ieri 12 febbraio all'interno di un appartamento di via Vasari, in gestione all'Ics, che ospita richiedenti asilo. Personale tecnico si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo relativo allo stato di conservazione dell'appartamento e, per tutta risposta, si è dapprima visto aggredire verbalmente da uno degli occupanti, per poi assistere al lancio di una mannaia contro una delle porte dell'abitazione.