Paura e devastazione in città l' esperto | Raffiche fino a 180 chilometri orari come in un uragano

Paura e devastazione a Messina, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 180 chilometri orari, come in un uragano. Daniele Ingemi, esperto meteo del Comune, ha spiegato che i valori sono stati tali da provocare danni ingenti, con alberi abbattuti e tetti scoperchiati, e questa notte il maltempo non dà segni di allentarsi.

L'impatto del ciclone atlantico su Messina e provincia. Decine di alberi in strada, insegne e pali crollati. È stata una notte da incubo "Valori degni di un uragano". Così l'esperto meteo del Comune, Daniele Ingemi, ha definito l'intensità del vento che da ieri pomeriggio sta sferzando Messina e provincia. Alle tre della scorsa notte le raffiche hanno superato i 120 chilometri orari in centro città. Ma è in collina che si è registrato il dato più allarmante. "Puntale Bandiera - scrive Ingemi - supera i 42 ms, cioè' 151 kmh di valore medio. Significa che le raffiche avranno toccato minimo i 170180 kmh sul crinale.