Pattinaggio | in città torna il Novara Talent Show

Da novaratoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Novara Talent Show, la famosa gara-spettacolo di pattinaggio artistico, torna a Novara dopo un anno di pausa. L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio al Pala dal Lago, attirando giovani talenti provenienti da diverse regioni. Questa manifestazione, che unisce sport e spettacolo, rappresenta un’occasione unica per ammirare le evoluzioni più impressionanti sulla pista. La città si riempirà di energia e di colori, offrendo uno spettacolo emozionante per tutti gli appassionati di pattinaggio.

Sabato 14 febbraio a Novara appuntamento con il pattinaggio.Torna infatti al Pala dal Lago il "Novara Talent Show by Roll Line", la prestigiosa gara - spettacolo dedicata ai migliori talenti del pattinaggio artistico a rotelle. L'evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, vedrà scendere in.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

