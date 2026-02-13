Pattinaggio | in città torna il Novara Talent Show

Il Novara Talent Show, la famosa gara-spettacolo di pattinaggio artistico, torna a Novara dopo un anno di pausa. L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio al Pala dal Lago, attirando giovani talenti provenienti da diverse regioni. Questa manifestazione, che unisce sport e spettacolo, rappresenta un’occasione unica per ammirare le evoluzioni più impressionanti sulla pista. La città si riempirà di energia e di colori, offrendo uno spettacolo emozionante per tutti gli appassionati di pattinaggio.

Sabato 14 febbraio a Novara appuntamento con il pattinaggio.Torna infatti al Pala dal Lago il "Novara Talent Show by Roll Line", la prestigiosa gara - spettacolo dedicata ai migliori talenti del pattinaggio artistico a rotelle. L'evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, vedrà scendere in.

Novara Talent Show by Roll Line Servizio di “Presa Diretta” trasmesso su Onda Novara TV. Edizione 2026 di Novara Talent Show di pattinaggio artistico a rotelle che si terrà il 14-15 febbraio 2026 al Palasport "Stefano Dal Lago" di Novara, con uno Stage Nazi - facebook.com facebook

