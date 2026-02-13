Pattinaggio artistico oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari venerdì 13 febbraio programma streaming

Oggi, il pattinatore italiano Matteo Ricci si presenta in diretta televisiva per la gara di short track, motivato dalla voglia di migliorare il suo record personale e conquistare una medaglia, mentre gli orari e il programma di venerdì 13 febbraio sono stati annunciati con precisione da RAI Sport.

Siamo arrivati ad uno dei momenti più attesi per quanto riguarda le prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, si assegneranno infatti le medaglie nella specialità individuale maschile. LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO MASCHILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00 Ci apprestiamo a vivere, come sempre, un segmento che potrebbe regalare dei risvolti imprevedibili, anche se la situazione in classifica al momento sembrerebbe ben delineata. Al comando infatti si trova il grande favorito del lotto, lo statunitense Ilia Malinin che, nel corto, ha stampato un punteggio di 108. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari venerdì 13 febbraio, programma, streaming Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre 7 febbraio, tv, programma, streaming L’Italia del pattinaggio artistico torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre 8 febbraio, tv, programma, streaming Oggi, domenica 8 febbraio, i migliori pattinatori si sfidano per le medaglie nel Team Event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Contenuti correlati Argomenti discussi: Pattinaggio di figura oggi 8 febbraio: gara a squadre, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in gara; Pattinaggio artistico alle Olimpiadi: calendario gare e dove vederle in tv e streaming; Team event di pattinaggio artistico, Italia 3ª dopo la prima giornata, in corsa per la finale. Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari venerdì 13 febbraio, programma, streamingSiamo arrivati ad uno dei momenti più attesi per quanto riguarda le prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella ... oasport.it A che ora il pattinaggio di figura stasera in tv, Olimpiadi 2026: programma danza libera e streamingOggi, mercoledì 11 febbraio, si assegneranno per la seconda volta le medaglie all'Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che ospita in questi giorni le ... oasport.it Dai Minions al cinema d’autore, il 38enne francese è tra i professionisti più richiesti del pattinaggio artistico: alle Olimpiadi cambia giacca in pochi minuti per seguire atleti di mezzo mondo - facebook.com facebook Ieri sera, mentre vedevo qualche minuto di pattinaggio artistico, pensavo a quante poche cose potrò ammettere a me stessa di aver saputo fare e di aver fatto. Poi è arrivato questo, che fa parte di quel poco. E lo condivido contenta, almeno per oggi. x.com