Passler riammessa | accolto il ricorso sarà ai Giochi di Milano Cortina 2026

Rebecca Passler sarà ai Giochi di Milano Cortina 2026 dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la sospensione. La campionessa di sci alpino aveva ricevuto la sospensione provvisoria dopo essere risultata positiva al Letrozolo in un controllo del 26 gennaio, ma ora potrà tornare in gara grazie alla decisione del tribunale antidoping, che ha riconosciuto la sua innocenza fino a nuove verifiche.

La decisione. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (NADAB) ha accolto il ricorso presentato da Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria scattata dopo la positività al Letrozolo rilevata in un controllo effettuato il 26 gennaio. Il collegio ha riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero la plausibile fondatezza dell'ipotesi di un'assunzione involontaria o di una contaminazione inconsapevole della sostanza. Una decisione che consente all'azzurra di prendere parte ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Passler si unirà al resto della squadra a partire da lunedì 16 febbraio, mettendosi a disposizione dello staff tecnico per i prossimi appuntamenti del programma olimpico.