Passler positiva perché non sapeva che la madre assumeva un farmaco antitumorale | mangiavano Nutella

Rebecca Passler ha ottenuto di essere riammessa alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo che la Corte nazionale di appello antidoping ha annullato la sua sospensione. La biathleta ha spiegato di non sapere che sua madre assumeva un farmaco contro il cancro, e che lei stessa aveva mangiato Nutella con lo stesso cucchiaio usato dalla mamma. La giudice ha creduto alla sua versione, ritenendo che la contaminazione fosse accidentale. La ragazza ha dichiarato di essere sorpresa di scoprire questa connessione.

La Corte nazionale di appello antidoping ha riammesso Rebecca Passler alle Olimpiadi di Milano Cortina accogliendo il suo ricorso contro la sospensione per la positività al letrozolo: ritenuta credibile la versione della biathleta, contaminata dalla sostanza tramite lo stesso cucchiaio usato dalla mamma, che ignorava prendesse un farmaco antitumorale.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su passler positiva Doping, riammessa Passler: "Nutella con lo stesso cucchiaio della madre malata" Rebecca Passler, la sciatrice italiana sospesa per doping dopo un test positivo al Letrozolo, è stata riammessa dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia, che ha motivato la decisione con un episodio che ha scatenato molte polemiche: la stessa Passler ha raccontato di aver usato lo stesso cucchiaio di Nutella con la madre malata, un dettaglio che ha contribuito a chiarire la provenienza del farmaco. Olimpiadi di Milano Cortina: ecco come Passler è risultata positiva all’antidoping. Tutta colpa di un cucchiaino di Nutella Ultime notizie su passler positiva Argomenti discussi: Doping, positiva l'azzurra Rebecca Passler del biathlon. Primo caso a Milano Cortina; Passler primo caso di doping a Milano Cortina: chi è l’azzurra del biathlon nipote d’arte; Doping: il giorno della marmotta. Cosa ci dice l'ultimo caso di Rebecca Passler; Passler positiva al doping, la Procura bolzanina apre un fascicolo. La biatleta non è indagata. Rebecca Passler riammessa ai Giochi. Ero positiva perché ho mangiato la Nutella col cucchiaio di mia madre malata di tumoreL’atleta del biathlon, originaria di Anterselva, era stata sospesa il 26 gennaio perché positiva al Letrozolo, usato dalla madre per curare per curare il carcinoma mammario. La Nadab ha accolto il ric ... sport.quotidiano.net Olimpiadi di Milano Cortina: ecco come Passler è risultata positiva all’antidoping. Tutta colpa di un cucchiaino di NutellaL'atleta azzurra non conosceva la terapia a base di letrozolo, che seguiva la madre. Mamma con cui fa colazione e con cui sfrutta il celebre barattolo della Ferrero ... open.online Rebecca Passler e il cucchiaio di Nutella contaminato di letrozolo: ecco perché era risultata positiva al doping - facebook.com facebook #Doping, il primo caso di #MilanoCortina 2026: l'azzurra #RebeccaPassler positiva al #Letrozolo x.com