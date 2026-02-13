Partecipandoci musica dal vivo alla Locanda Blues

Il 19 febbraio 2026, alle 21, la Locanda Blues accoglie un nuovo concerto dal vivo organizzato dall’Associazione Partecipandoci. La serata vede protagonista una band locale nota per il suo stile energico e coinvolgente, pronta a far ballare il pubblico con brani originali e cover famose. La locanda, situata nel cuore della città, si prepara ad accogliere gli amanti della musica in un’atmosfera informale e conviviale.

Giovedì 19 Febbraio 2026 alle ore 21.00, la storica Locanda Blues ospita un nuovo appuntamento organizzato dall’Associazione Partecipandoci.Sul palco suoneranno due band:Jana Draka, un progetto rock che unisce ricerca sonora e atmosfere evocative a contaminazioni contemporanee.Stormy Monday, che faranno muovere il pubblico fin dalle prime note con i loro groove trascinanti e ritmi funky blues.La collaborazione tra Partecipandoci e la Locanda Blues conferma l’ impegno dell’Associazione nella promozione di eventi musicali pubblici e privati, valorizzando artisti e offrendo spazio per e occasioni di incontro culturaleLocanda Blues, Via Cassia 1284 - RmGiovedì 19 Febbraio 2026 ore 21:00Ingresso gratuitoeventi@partecipandoci.🔗 Leggi su Romatoday.it

