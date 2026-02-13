Pars festeggia i venti anni | Servizi e formazione

Pars festeggia i vent’anni: “Servizi e formazione”. Un sistema articolato di servizi alla persona e un investimento costante sulla formazione degli operatori. La cerimonia di celebrazione si è svolta questa mattina nella sede centrale di Milano, attirando decine di dipendenti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Un sistema articolato di servizi alla persona e un investimento costante sulla formazione degli operatori. Sono i punti cardine dell'attività della Pars, illustrati nella sede di via Campo Boario in occasione del traguardo dei venti anni di attività a Recanati. La cooperativa sociale è una realtà consolidata nel panorama dei servizi sociali locali, gestendo interventi per disabili, anziani, minori e famiglie. Tra le principali attività l'assistenza scolastica e domiciliare per persone con disabilità, il centro diurno "L'Infinito", il centro Alzheimer, l'assistenza domiciliare agli anziani, i servizi di vigilanza e trasporto scolastico, oltre alla gestione del personale dell'asilo nido comunale, della Fondazione Ircer Assunta, della biblioteca e mediateca, del segretariato sociale e del servizio di sollievo per soggetti psichiatrici.