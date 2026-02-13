Parole come armi | alla Fetrinelli di piazza dei Martiri a Napoli dibattito sul nuovo disordine mondiale

Mercoledì 18 febbraio alle ore 18, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, si terrà un dibattito sul nuovo disordine mondiale con la presentazione del volume “La diplomazia della rissa”. L’evento, organizzato dall’autore e da alcuni analisti, si concentra sulle tensioni internazionali che sembrano esplodere senza preavviso, con un’attenzione particolare alle crisi in Europa e Medio Oriente. Tra i partecipanti, esperti e giornalisti, che cercheranno di spiegare come le relazioni tra le grandi potenze siano cambiate negli ultimi mesi, rendendo più instabile il panorama globale. Un dettaglio che distingue questa present

Mercoledì 18 febbraio alle ore 18, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, sarà presentato il volume “La diplomazia della rissa. Parole alla deriva: cronaca di un mondo che non sa più parlarsi”, firmato da Antonio Picasso, Stefano Polli e Renato Vichi. A dialogare con il pubblico saranno Carlo Fusi e Marilicia Salvia, che accompagneranno nel confronto due degli autori, Stefano Polli e Renato Vichi, in un approfondimento sui cambiamenti dello scenario internazionale. Geopolitica, crisi delle alleanze e linguaggio aggressivo. Il dibattito metterà al centro il progressivo sgretolarsi degli equilibri geopolitici, la crisi delle alleanze storiche e la trasformazione del linguaggio politico e diplomatico, sempre più semplificato e aggressivo, spesso amplificato dall’uso dei social network.🔗 Leggi su Ildenaro.it

