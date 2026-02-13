Parma Valenti torna ad allenarsi | Estevez resta in dubbio

Lautaro Valenti si è allenato di nuovo con la squadra a Parma, dopo un periodo di assenza, mentre Estévez resta in forse per la prossima partita. Oggi, il difensore argentino ha preso parte alla sessione al Mutti Training Center, portando una nota di novità tra i calciatori disponibili.

Lautaro Valenti ha ripreso a lavorare con il gruppo, partecipando regolarmente alla seduta odierna al Mutti Training Center. Il difensore argentino punta alla convocazione per lo scontro salvezza contro il Verona, in programma domenica alle 15 al Tardini. Sarà invece decisivo il test di domani per Nahuel Estevez, ancora in dubbio per via del fastidio al ginocchio che lo tormenta dalla scorsa settimana. Il centrocampista argentino lavora per andare almeno in panchina. Da Verona al Verona, il Parma ha messo la . quinta. Sono infatti cinque le gare da tre punti per la banda Cuesta in questo intervallo di tempo, fatto di 13 partite.🔗 Leggi su Parmatoday.it

