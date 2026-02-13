Parma Pellegrino rinnova fino al 2030 | negli ultimi mesi è stato accostato al Milan

Mateo Pellegrino ha deciso di firmare un nuovo contratto con il Parma fino al 2030, dopo settimane di voci su un possibile trasferimento al Milan. La trattativa si è conclusa con successo e il giocatore ha scelto di continuare a giocare con i biancazzurri, nonostante le avances di altri club. Pellegrino, che ha 24 anni, ha segnato 12 gol in questa stagione e sta diventando un punto fermo della squadra.

Durante il calciomercato invernale, il Milan è stato attivo soprattutto nel voler rinforzare l'attacco. Addirittura prima dell'inizio ufficiale del mercato, i rossoneri avevano già chiuso l'arrivo in prestito dal West Ham di Niclas Fullkrug. Dopo settimane di quiete (apparente), il club rossonero ha cercato di prendere un altro attaccante negli ultimi giorni. L'obiettivo, poi saltato al momento delle visite mediche, era Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Nelle settimane precedenti, però, uno dei nomi più accostati al Milan è stato quello di Mateo Pellegrino. L'attaccante classe 2001 del Parma, arrivato a quota 6 gol in Serie A, sembra destinato a un salto in una squadra che punta a obiettivi più alti rispetto alla salvezza già nella prossima estate, ma intanto ha rinnovato il proprio contratto col gialloblu fino al 2030.