Parlamento più stabile | nuova norma Camera punisce i cambi di casacca con tagli ai fondi e possibili decadenze

La Camera ha approvato una nuova norma che mira a rendere il Parlamento più stabile, punendo con tagli ai fondi e possibili decadenze chi cambia gruppo senza motivi validi. La legge, approvata ieri, introduce sanzioni più severe per i deputati che abbandonano il proprio schieramento senza giustificato motivo, cercando di frenare il fenomeno dei “cambi di casacca” che negli ultimi anni ha destabilizzato molte maggioranze. Un dettaglio che distingue questa norma dalle precedenti è la possibilità di decadenza automatica per chi passa a un altro gruppo senza rispettare le nuove regole, un passo deciso per rafforzare la stabilità politica.

Stretta sui “cambi di casacca”: la Camera rivoluziona le regole del gioco politico. Il Parlamento italiano si prepara a un cambiamento significativo nella regolamentazione dei passaggi di gruppo. Una nuova norma, in discussione alla Camera dei Deputati, mira a disincentivare i “cambi di casacca” attraverso misure economiche e la potenziale decadenza dalle cariche per i parlamentari che aderiscono a gruppi diversi da quelli per cui sono stati eletti. La decisione, attesa da tempo, mira a stabilizzare gli schieramenti politici e a rafforzare la coerenza tra eletti e programmi. Un problema storico e la spinta alla riforma.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su parlamento stabile Lega: no cambi di casacca in Parlamento La Lega ha presentato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione e bloccare i cambi di casacca in Parlamento. Nuovo regolamento della Camera, penalità per i cambi di casacca La nuova riforma del regolamento della Camera si appresta ad arrivare in Aula. Ultime notizie su parlamento stabile Argomenti discussi: Che cosa c’è nella nuova stretta del governo sulla sicurezza; Il Parlamento Europeo approva il Pacchetto Vino: dalle etichette alla promozione, ecco cosa cambia; Perché in Europa sarà più facile espellere i migranti: passa il 'modello Albania'; Pacchetto Vino. Federvini accoglie con favore il via libera definitivo del Parlamento europeo. E-commerce: Parlamento UE chiede più controlliIl Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di velocizzare le indagini e applicare sanzioni più severe per la vendita di prodotti illegali. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non ... punto-informatico.it Cattive notizie per Ilaria Salis: bocciato al Parlamento europeo il suo emendamento sulle occupazioni degli alloggi sfitti come risposta alla crisi abitativa. Passa invece la linea italiana che rafforza la tutela dei proprietari, con procedure legali più rapide ed effic - facebook.com facebook Si svolge oggi il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dalla Camera @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle ulteriori iniziative in x.com