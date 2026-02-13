Gli studenti italiani hanno partecipato a una simulazione del Parlamento europeo organizzata nella sede di Credem, per approfondire i processi decisionali dell’Europa e rafforzare la loro consapevolezza democratica.

Quale modo migliore di difendere la democrazia, sempre più messa alla prova in un mondo come quello contemporaneo in cui le sue istituzioni e i suoi principii sono quotidianamente posti sotto stress da autoritarismo e diritti calpestati, di conoscerne e scoprirne, dall’interno, dinamiche e meccanismi? Probabilmente, nessuno. E quindi ecco rivelata la grande importanza, per le coscienze civiche e politiche degli studenti di Liceo Cevolani e Isit Bassi-Burgatti, scuole secondarie di Cento, della tredicesima edizione della sessione plenaria del MEP (Model European Parliament, ndr), tenutasi ieri nella sala di rappresentanza di Credem. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parlamento europeo e studenti. Simulazione nella sede di Credem

Il Parlamento europeo accelera sul Piano di riarmo, approvando misure per aumentare i fondi destinati agli investimenti nella difesa.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Parlamento europeo e studenti. Simulazione nella sede di Credem; Gli studenti dell’Istituto Leopardi di Milano in visita al Parlamento Europeo di Strasburgo; Il viaggio nel cuore dell'Europa degli studenti del Lanza-Perugini: Foggia non è solo criminalità - FoggiaToday; I giovani e la crisi abitativa, spiegati coi dati.

Parlamento europeo e studenti. Simulazione nella sede di CredemQuale modo migliore di difendere la democrazia, sempre più messa alla prova in un mondo come quello contemporaneo in ... ilrestodelcarlino.it

UE, Inselvini (FdI-Ecr): Gli studenti del Liceo De André di Brescia in visita al Parlamento EuropeoI ragazzi hanno assistito ai lavori della seduta plenaria e hanno avuto l'occasione di porre domande e approfondire temi legati all'Europa. quibrescia.it

Dopo mesi di stallo, il Parlamento Europeo ha dato il via libera a due emendamenti chiave sull'euro digitale, sia nella versione online che in quella offline: non avrà bisogno dell'intermediazione di circuiti come Visa o Mastercard. Le tempistiche, con Elisa Piaz - facebook.com facebook

Agricoltura, il Parlamento europeo approva nuove norme contro le pratiche commerciali sleali Stop dai Paesi membri a pratiche sleali Protezione contro acquirenti intra e extra-UE Scambio veloce di info tra paesi UE @sbonaccini x.com