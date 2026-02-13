Parla la mamma di Zoe | Mi sto torturando per non averle detto torna a casa Ma era serena con i suoi amici era bello vederla così

Mariangela Auddino spiega che si tormenta per non aver detto a Zoe di tornare a casa, anche se la vedeva felice tra gli amici. La madre ricorda come la ragazza fosse serena e si divertisse durante l’ultima uscita, e si rammarica di non aver insistito di più. Zoe, infatti, si trovava con alcuni coetanei in un bar del paese prima di essere uccisa.

«Mi sto torturando per non averle detto vieni subito a casa, quando l'ho sentita quella sera». A parlare è Mariangela Auddino, la mamma di Zoe Trinchero. Zoe è la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. Un delitto, quello avvenuto nella cittadina in provincia di Asti, per il quale è stato arrestato il 19enne Alex Manna. E tornando a quella sera, a quella notte, Mariangela continua a torturarsi: «Ma perché, poi, avrei dovuto dirle di tornare a casa? Aveva finito di lavorare da poco, era serena con i suoi amici. Mi fidavo di lei, non faceva mai tardi, mi avvisava se si muovevano in macchina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

