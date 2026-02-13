Paris police fire on a man who attacked them with a knife near Arc de Triomphe

Un uomo armato di coltello ha tentato di aggredire una pattuglia di polizia vicino all'Arco di Trionfo a Parigi, e le forze dell'ordine hanno risposto sparando. La scena si è svolta nel cuore della città, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo ha improvvisamente estratto l’arma e si è avvicinato ai poliziotti, che hanno reagito per tutelare la propria incolumità. Un testimone racconta di aver visto più spari e di aver sentito un forte trambusto in quella zona molto frequentata.

PARIS, Feb 13 (Reuters) - A man armed with a knife tried to attack a police officer near the Arc de Triomphe in Paris on Friday, resulting in a second police officer open.

