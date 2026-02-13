Paris FC-Lens sabato 14 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Il Lens di Sage scende in campo contro il Paris FC sabato 14 febbraio 2026 alle 21:05, deciso a mantenere il ritmo del Paris Saint Germain. La squadra arriva all’incontro senza intenzione di arrendersi, determinata a portare a casa punti importanti. I convocati sono pronti, e le formazioni ufficiali sono state annunciate: il match promette tensione e spettacolo.

Non molla di un millimetro il Lens di Sage, che oggi in casa del Paris FC continuerà a tenere il passo del Paris Saint Germain. I parisiens vengono da 4 gare senza vittorie con 3 pareggi e appena 2 gol segnati; un magro bottino considerati gli arrivi invernali che dovrebbero permette ai ragazzi di Gilli di arrivare comodamente alla quota salvezza.