Parigi estremista islamico aggredisce i poliziotti sotto l' Arco di Trionfo | ucciso

Un uomo armato di coltello ha aggredito i poliziotti sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, provocando la sua uccisione, e sembra essere un estremista islamico. La sua azione ha scatenato un’operazione di sicurezza immediata, mentre le forze dell’ordine cercavano di contenere la minaccia. Sul luogo sono intervenuti diversi agenti, che hanno aperto il fuoco dopo aver tentato di disarmarlo senza successo.

Un uomo armato di coltello, che ha minacciato gli agenti di polizia sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. È morto dopo l'arrivo in ospedale. La Procura Nazionale antiterrorismo ha immediatamente preso in carico le indagini. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18, durante la quotidiana accensione della fiamma presso la Tomba del Milite ignoto, che si trova proprio sotto l'Arco di Trionfo, in place de l'Etoile. L'uomo si è avventato contro un componente della banda della gendarmeria che stava partecipando al picchetto d'onore della cerimonia. Altri gendarmi hanno usato le armi d'ordinanza per neutralizzare l'aggressore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Parigi, estremista islamico aggredisce i poliziotti sotto l'Arco di Trionfo: ucciso Parigi, aggredisce i poliziotti sotto l'Arco di Trionfo. Gli agenti sparano e lo uccidono Un uomo armato di coltello ha aggredito i poliziotti sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, causando l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Parigi, armato di coltello aggredisce la polizia sotto l'Arco di Trionfo Venerdì, un uomo armato di coltello ha tentato di aggredire i poliziotti sotto l’Arco di Trionfo a Parigi, provocando l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. ESTERI: Ultim’ora ticinonotizie.it PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. Intervenendo all’Assemblea Nazionale, il ministro degli Esteri - facebook.com facebook