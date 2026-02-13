Parigi aggredisce agente | ucciso

Un uomo armato di coltello ha attaccato un agente a Parigi, causando la morte dell’ufficiale. L’incidente è avvenuto vicino all’Arco di Trionfo, che è stato immediatamente chiuso al pubblico. L’azione è avvenuta durante la cerimonia di riaccensione della fiamma in onore del milite ignoto, mentre le autorità rafforzano i controlli di sicurezza nella zona.

