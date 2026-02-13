Parco fluviale del Seveso | Non c’è più tempo da perdere

Il Pd e il Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia chiedono di accelerare subito la creazione del Parco fluviale del Seveso, perché il progetto è fermo da mesi e il rischio di ulteriori ritardi mette a rischio la tutela dell’area e la salvaguardia dell’ambiente.

Da Pd e Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia la richiesta di una accelerazione per la costituzione del Parco fluviale del Seveso. Si tratta di un progetto che si fonda su direttive europee sulle acque e sulle alluvioni e sul "Contratto di fiume" come strumento collaborativo tra enti locali per gestire l'acqua, il rischio idraulico e l'ambiente lungo il corso del Seveso. Dopo gli ordini del giorno sul tema approvati all'unanimità nel 2024 e nel 2025, ieri in commissione Trasporti si è svolta l'audizione a cui hanno partecipato anche l'associazione Amici Parco Nord, il Laboratorio Parco Fluviale della Valle del Seveso e l'assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi.