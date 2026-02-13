Parcheggio vista mare e pini abbattuti a Grignano pronti a vie legali

A Grignano, le opposizioni in Consiglio regionale e le associazioni ambientaliste criticano la decisione di trasformare un’area pedonale con pini e aiuole in un parcheggio con vista mare, una modifica che ha portato alla distruzione di alberi e all’abbattimento di pini. La scelta ha suscitato proteste tra chi temeva la perdita di uno spazio verde e di un panorama naturale, mentre i promotori del progetto sostengono che si tratti di un intervento necessario. La questione ha già portato le parti a valutare possibili azioni legali.

Contro la variante del progetto regionale di riqualificazione del Porticciolo insorgono le opposizioni in Consiglio regionale e le associazioni ambentaliste. Se ne discuterà lunedì 16 febbraio in conferenza dei servizi Un "parcheggio vista mare" al posto dell'area pedonale con aiuole e pini originariamente prevista nella prima versione del progetto: è quanto lamentato dalle opposizioni in Consiglio regionale e dalle associazioni ambientaliste, che si scagliano contro la variante del progetto regionale di riqualificazione del Porticciolo di Grignano. Variante che sarà discussa in Conferenza dei Servizi Decisoria il prossimo lunedì 16 febbraio.